Coimbra quer delegação de competências do Governo para recuperar das cheias

17 de fevereiro de 2026 às 08 h24
DB/Pedro Filipe Ramos

“Coimbra, o que reivindica, é um contrato interadministrativo (delegação de competências) com o Governo”, afirmou ontem a presidente da câmara local, Ana Abrunhosa, durante a visita do Presidente da República eleito, António José Seguro.

“Queremos ser a voz e parte da solução e por isso na minha opinião, a melhor ideia passa por um fazer um contrato interadministrativo com o Governo, com capítulos para as várias áreas, em que o município, naturalmente, vai ter que reconstruir”, disse Ana Abrunhosa, em declarações aos jornalistas.

De acordo com a edil, “o município vai ter que se reconstruir numa perspetiva integrada. Não pode haver intervenções setoriais. Não pretendemos repor o que estava, mas sim reconstruir com mais resiliência. Nós temos que intervir no rio Mondego e na obra hidráulica de forma completamente diferente. Sabendo que, mesmo em eventos extremos, essas obras podem não ser suficientes”, apontou.

Ainda segundo a autarca, “os municípios e as comunidades intermunicipais devem ter uma palavra a dizer na reconstrução”.

