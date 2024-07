Coimbra: Quatro detidos ficam em prisão preventiva

Dois homens e duas mulheres que tinham sido detidos no domingo pela PSP de Coimbra por suspeita de tráfico de drogas ficarem em prisão preventiva, anunciou ontem esta força policial.

Os homens (com 52 e 54 anos) e as mulheres (com 33 e 58 anos) tinham sido detidos “através de mandados de busca e apreensão, no âmbito de uma investigação levada a cabo pela Esquadra de Investigação Criminal da Divisão Policial de Coimbra, ao longo dos últimos cinco meses”, explicou a PSP, em comunicado.

No âmbito da operação policial foram apreendidas 138 doses de ‘crack’ e 98 doses de heroína e também 1.120 euros, cinco telemóveis e um motociclo.