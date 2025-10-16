diario as beiras
Coimbra

Coimbra: Proteção Civil sub-regional terá nova sede até ao final do ano

16 de outubro às 09 h02
DB/Foto de Pedro Filipe Ramos

As obras de reconversão da antiga escola básica da Pedrulha na futura sede do comando sub-regional de Coimbra, da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) estão praticamente concluídas.

Prevê, por isso, que até ao final deste ano, o comando sub-regional se transfira para as novas instalações.

“A obra está terminada. Falta apenas parte da informática e alguns trabalhos finais. Esperamos efetuar a mudança para a futura sede ainda este ano”, adiantou ao DIÁRIO AS BEIRAS o comandante sub-regional da Região de Coimbra, Carlos Luís Tavares.

Atualmente, o comando sub-regional está localizado na rua Antero de Quental, num edifício “muito limitado, com pouco espaço” e que dificulta o desempenho de funções da Proteção Civil, realçou. Além disso, a localização do novo edifício “é excelente”.

