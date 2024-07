Coimbra: Politécnico e ULS criam ponte entre academia e contexto clínico

Foi uma feliz coincidência: no dia em que o Instituto Politécnico de Coimbra (IPC) celebrou 45 anos, foi assinada, na Escola Superior de Tecnologia da Saúde (ESTeSC), uma parceria através da qual, “pela primeira vez, se abrem portas” de duas instituições, “colocando-as ao serviço da sociedade para identificar problemas e, através da investigação, encontrar soluções.”

Ontem, durante a assinatura de um acordo de parceria entre a ESTeSC e a Unidade Local de Saúde (ULS) de Coimbra, Graciano Paulo, presidente da escola, lamentou que Portugal não aproveite o potencial humano e tecnológico instalado, “nomeadamente em Coimbra, que teima em ser uma cidade virada muito por dentro das suas paredes”.

CO4ID – Co Creating for Inter-disciplinarity

“Esta é a primeira vez que se deitam abaixo esses muros e se abrem portas largas, colocando ao serviço da sociedade os recursos humanos e a capacidade tecnológica. Foi criada a ponte que tardava entre a academia e o e o meio clínico”, salientou.

O acordo de parceria denominado CO4ID – Co Creating for Inter-disciplinarity, firmado entre as duas instituições, visa “fomentar a colaboração interinstitucional, promover a interdisciplinaridade na área da saúde e tecnologia, e contribuir para o desenvolvimento de projetos inovadores que beneficiarão a comunidade de Coimbra”.

“Para este concurso vai ser disponibilizado um envelope financeiro de 40 mil euros para o financiamento de quatro projetos de caráter exploratório, envolvendo investigadores de ambas as instituições e sempre que possível incluindo estudantes no seu desenvolvimento e que alimentem de alguma forma a investigação de caráter multidisciplinar”, revelou Telmo Pereira, vice-presidente da ESTeSC.

