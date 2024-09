Coimbra: Obras do metro condicionam trânsito na rotunda Artur Paredes durante mais de dois meses

O trânsito vai estar condicionado, a partir da próxima segunda-feira, dia 16 de setembro, por um período de 70 dias, na rotunda Artur Paredes, na confluência da Rua General Humberto Delgado com as avenidas Elísio de Moura e Fernando Namora, informa a Metro Mondego.

Em nota enviada ao DIÁRIO AS BEIRAS, a empresa refere que “na sequência do desenvolvimento dos trabalhos de construção do troço urbano Alto de São João – Portagem, a cargo da Infraestruturas de Portugal, é implementado na segunda-feira, 16 de setembro, um condicionamento de trânsito na Rotunda Artur Paredes, na confluência da Rua General Humberto Delgado com as avenidas Elísio de Moura e Fernando Namora”.

Esta intervenção “servirá para complementar os trabalhos em curso na Rua General Humberto Delgado e Avenida Fernando Namora e abrange trabalhos de execução de infraestruturas de drenagem, pluviais; saneamento, elétrica, integração urbana e pavimentação”, é descrito no documento.

De forma a minimizar o impacto do condicionamento e a diminuir os trajetos dos residentes nesta zona, será realizada uma rotunda de dimensões reduzidas na confluência da Alameda Infante Dom Pedro com a Av. Fernando Namora.

Serão ainda garantidos os acessos a moradores da Rua General Humberto Delgado e a utilizadores do posto de abastecimento de combustíveis da CEPSA.