Coimbra: Nos seus 60 anos, serviço de Alcoologia deixa alertas

A Unidade de Alcoologia de Coimbra celebrou ontem 60 anos de existência e, durante as suas celebrações, foram deixados vários alertas e avisos por parte dos dirigentes da unidade e do Instituto para os Comportamentos Aditivos e as Dependências (ICAD).

Na cerimónia sessão comemorativa, a médica psiquiatra fez um longo discurso onde contou a história e os principais intervenientes da Unidade de Alcoologia de Coimbra, mas também alertou para algumas das mudanças sociais a que a unidade tem estado atenta.

“Sentimos muita dificuldade com os pacientes mais velhos e a idade média da primeira consulta subiu drasticamente nos últimos anos. Passou de 44 anos para os 54 anos. Por outro lado, aumentou muito o número de doentes que não chegam aos nossos serviços”, esclareceu.

