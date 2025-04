Coimbra: Já abriram as candidatura para o prémio municipal Edmundo de Bettencourt

As candidaturas ao prémio municipal Edmundo de Bettencourt/Canção de Coimbra 2025 abriram hoje, dia 1 de abril e decorrem até dia 30 de abril.

Este prémio da Câmara Municipal de Coimbra visa distinguir os trabalhos de Canção de Coimbra com o mínimo de 10 temas e, maioritariamente, compostos por temas cantados, originais ou não, que tenham sido edição de autor ou de editoras, com distribuição comercial nos últimos dois anos. O montante a atribuir pela autarquia à obra premiada é de cinco mil euros.

As candidaturas podem ser apresentadas pelos intérpretes ou pelas editoras discográficas, sendo que, cada grupo ou intérprete, pode apresentar mais do que uma obra. O trabalho vencedor vai ser selecionado por um júri composto por quatro elementos, um dos quais o presidente da CM de Coimbra ou um vereador com competências delegadas, que preside ao júri e com voto de qualidade em caso de empate. As restantes três individualidades, ligadas à música, vão ser designadas pela CM de Coimbra, pela Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra (Estudos Artísticos) e pelo Conservatório de Música de Coimbra.

Os trabalhos devem ser entregues entre os dias 1 e 30 de abril, pessoalmente, nos serviços de atendimento da autarquia ou enviados, por correio registado e com aviso de receção, em envelope fechado, cumprindo o disposto no Regulamento Municipal do Prémio Edmundo de Bettencourt publicitado através do edital n.º 35/2023 de 28 de fevereiro. A CM de Coimbra vai deliberar sobre a proposta do júri e tornar pública a decisão até ao próximo dia 30 de junho.

O prémio visa galardoar os trabalhos de Canção de Coimbra com o mínimo de 10 temas e, maioritariamente, compostos por temas cantados, originais ou não, que tenham sido edição de autor ou de editoras, com distribuição comercial nos últimos dois anos. O vencedor recebe cinco mil euros, sendo a sua atribuição oficializada no Dia da Cidade de Coimbra, 4 de julho.