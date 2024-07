Coimbra: Há 11 novos professores catedráticos na UC

A Universidade de Coimbra (UC), mais concretamente a Faculdade de Ciências e Tecnologia (FCTUC), tem 11 novos professores catedráticos.

A oficialização foi ontem celebrada na Sala do Senado da Universidade de Coimbra. Perante a plateia cheia de docentes, mas também de familiares dos novos professores catedráticos, o reitor da UC, Amílcar Falcão, mostrou-se satisfeito por a instituição voltar a realizar eventos com esta simbologia.

“Conseguimos retomar estes atos de tomada de posse dos professores catedráticos. Desde a pandemia covid-19 que não realizávamos uma sessão destas”, esclareceu Amílcar Falcão, salientando depois o número elevado de professores que atingiram o mais alto patamar na carreira universitária.

“Nunca tinha tido a experiência de dar posse a uma equipa de futebol (risos). São 11 os professores que passam agora a catedráticos”, disse.

Os 11 novos professores catedráticos da FCTUC são de diferentes áreas, como a Engenharia Mecânica, a Engenharia Civil, a Matemática ou a Engenharia Informática. O reitor da UC encontrou, no entanto, uma semelhança que une os docentes.

“Há um denominador comum. Todos estes docentes provaram durante as suas carreiras que gostam sempre de fazer mais e melhor”, frisou.

Mais responsabilidades

Amílcar Falcão lembrou que esta evolução na carreira acarreta outro tipo de desafios aos docentes.

“Atingir este cargo mais alto da carreira universitária é um momento que acarreta responsabilidade. Os professores catedráticos têm funções exclusivas, como a representatividade da Universidade de Coimbra, interna e externamente, em eventos em que a instituição tem que marcar presença”, lembrou.

O reitor da Universidade de Coimbra revelou depois que futuramente haverá novos docentes a passarem a professores catedráticos.

“As nossas faculdades têm que ter novos professores catedráticos. Futuramente vão haver novos concursos para termos mais professores catedráticos”, anunciou Amílcar Falcão, não adiantando, no entanto, em que faculdades é que esse processo se seguirá no futuro.

Pode ler a notícia completa na edição impressa e digital do dia24/07/2024 do DIÁRIO AS BEIRAS