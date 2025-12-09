A greve geral convocada para quinta-feira poderá afetar drasticamente os transportes públicos em Coimbra.

Os Serviços Municipalizados de Transportes Urbanos de Coimbra (SMTUC) avisaram já, numa nota publicada no seu site, que a greve geral convocada pela Confederação Geral dos Trabalhadores Portugueses (CGTP) e a União Geral de Trabalhadores (UGT) “pode condicionar a rede de transportes dos SMTUC ao longo do dia”.

O serviço de transportes rodoviários que serve o concelho de Coimbra não vai assegurar serviços mínimos, ou seja, o impacto da greve poderá ser elevado.

Já o Sistema de Mobilidade do Mondego conseguiu garantir os serviços mínimos. O acordo, publicado pela Direção-Geral do Emprego e das Relações de Trabalho (DGERT), estabelece que será cumprida a operação preliminar do metrobus na sua totalidade, isto é, das 07H30 às 20H00, com frequência de dez em dez minutos, ou seja, o serviço será prestado de igual modo ao que está atualmente a ser realizado.

