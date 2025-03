Coimbra: GNR apreende mais de mil doses de droga numa semana

A GNR de Coimbra apreendeu mais de mil doses de droga – haxixe, liamba e heroína – no distrito de Coimbra na semana que decorreu entre os duas 11 e 17 deste mês.

Estes números constam do relatório de atividade semanal da força militar ontem enviado ao DIÁRIO AS BEIRAS e resultam de um conjunto de operações realizadas no distrito de Coim-bra, com objetivo de prevenção e combate à criminalidade violenta e fiscalização rodoviária, entre outros.

Segundo o documento, foram apreendidas 1.018,26 doses de haxixe, 10,5 de liamba e 2,2 doses de heroína.

No decurso das operações, a GNR apreendeu ainda uma balança de ferro fundido, uma arma de defesa e 171,47 euros em moedas e notas.

