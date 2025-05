Coimbra: Fecha o Carreiras Bar em Antuzede e abre-se “nova vida” na vida de Olímpio

No Carreiras Bar, há muito que o DIÁRIO AS BEIRAS, em papel, era companhia de donos e clientes. A fidelidade ao jornal foi apenas um pretexto para uma saborosa conversa, um destes dias, que desvenda o homem e a obra do dono, Olímpio Carreiras.

Com 70 anos recém-cumpridos, leva já quase três anos e meio de reformado. “Quando cheguei à idade-chave, 66 anos e sete meses, fui tratar do processo”, que ficou concluído em janeiro de 2022.

Estava-se na ressaca da pandemia e o “regresso” a Antuzede a tempo inteiro ainda o fez dedicar-se ao café, mas o negócio há algum tempo que deixara de ser o que era. “Os clientes eram cada vez menos”, lamenta. Em pouco tempo, o estabelecimento esvaziou-se e desde há dois anos que já só abria entre o meio-dia e as 14H30.

Agora, definitivamente encerrado o café, Olímpio já pode trabalhar a sua reforma de outras maneiras. Sim, porque quem o conhece sabe que não é homem de estar parado – ele que é apaixonado por fotografia, colecionador inveterado e ainda dá aulas de karate…

