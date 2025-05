Coimbra: Faculdade de Farmácia queixa-se de reduzido financiamento

As carências de recursos humanos, os curtos orçamentos de funcionamento e de investimento e as limitações de instalações foram os principais desafios identificados pelo diretor da Faculdade de Farmácia da Universidade de Coimbra (FFUC), Fernando Ramos, durante a cerimónia o Dia da Faculdade que teve lugar ontem à tarde.

Foram assinalados os 104 anos de existência desta escola da área da saúde, que conta com um total de1.774 estudantes nos diversos cursos e formações ministradas, mais 77 do que na mesma data do ano passado, o que é um recorde de inscritos nos diferentes cursos conferentes e não conferentes de grau.

Todavia, o diretor lamentou que “apesar de nunca terem sido abertos tantos concursos para a entrada de docentes, esse número continua a revelar-se escasso, uma vez que se tratou, e bem, de antecipar a substituição de quem se pode/vai aposentar nos próximos anos; mas, mais do que substituição, é cada vez mais necessário aumentar o número de docentes com capacidade para acompanhar a velocidade da evolução tecnológica”.

Pode ler a notícia completa na edição impressa e digital do dia 07/05/2025 do DIÁRIO AS BEIRAS