Coimbra: “Espírito motard” foi festejado em São João do Campo

O fim de semana foi de muita animação, comida e, acima de tudo, muito “espírito motard” em São João do Campo.

O Grupo Motard Milhafres do Campone voltou a realizar o seu encontro anual de motas no fim de semana e foram muitos os motards que aderiram ao convite feito.

A XVII edição da concentração motard, que decorreu entre sexta-feira e domingo contou com espetáculos de freestyle de mota e com atuações musicais de Bruno Relva, Pedra & Call ou 69 graus.

Também a comida foi um fator atrativo, com o Grupo Motard Milhafres do Campone a garantir pequenas iguarias como batata a murro com bacalhau, porco no espeto ou petiscos como bifanas e pica-pau.

O evento contava ainda com um passeio de mota pela região e entrega de prémios aos motoclubes presentes na concentração.

A grande novidade desta edição da concentração motard foi a instalação, no sábado, de um slide para os motards se divertirem.

Pode ler a notícia completa na edição impressa e digital do dia 22/07/2024 do DIÁRIO AS BEIRAS