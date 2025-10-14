As competências de ensino nas áreas de especialização da Escola de Hotelaria e Turismo de Coimbra (EHTC) vão abrir-se, ainda mais, ao mundo. No ano letivo que se inicia, a escola vai ter alunos de 15 nacionalidades diferentes.

“Temos um reforço do número de alunos internacionais. Temos 15 nacionalidades diferentes na escola. Predominam alunos de países que pertencem à Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (PALOP). Dentro desse grupo, temos mais alunos de Angola, Moçambique e Cabo Verde. Temos ainda alunos belgas e franceses, tal como de África do Sul ou da Venezuela, já aparecem, apesar de ser poucos, alunos da Ásia, como por exemplo Bahrain e Índia”, revelou o diretor da escola, José Luís Marques.

Mais 17,5% de alunos

Em 2025/2026, o crescimento do número de alunos estrangeiros foi notório e levou ao aumento do número de vagas preenchidas, face ao período homólogo do ano anterior.

“O novo ano letivo inicia-se com um total de 206 alunos, representando um crescimento de 17,5% face ao período homólogo do ano anterior”, disse.

