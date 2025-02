Coimbra embala seleção feminina rumo à fase final do Europeu de Basquetebol

Portugal está muito perto de carimbar a primeira presença na fase final do Campeonato Europeu de Basquetebol Feminino 2025 (Eurobasket). Na 5.ª e penúltima jornada do grupo G, a equipa portuguesa derrotou, no Pavilhão Mário Mexia, em Coimbra, a Ucrânia, por 60-57.

Domingo (17H00), Portugal discute com a Sérvia, novamente em Coimbra, o apuramento direto para a fase final. De recordar que se apuram os vencedores de cada um dos nove grupos, bem como os quatro melhores segundos classificados.

