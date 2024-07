Coimbra: Devotos da Rainha Santa pagam promessas em procissão noturna

As limitações de circulação originadas pelas obras do metrobus no Largo da Portagem vão condicionar a procissão penitencial da Rainha Santa, que sai hoje de Santa Clara uma hora depois da missa campal agendada para as 18H00.

Assim, só à noite é que o cortejo religioso atravessará a Ponte de Santa Clara – como é tradicional – em direção à Portagem, onde, às 23H00, terá lugar a saudação de boas-vindas à Rainha Santa Isabel, a partir da varanda do Turismo, este ano pelo padre Francisco Prior Claro, das paróquias de Coimbra-Norte.

Joaquim Costa e Nora, presidente da Confraria da Rainha Santa Isabel, destaca que, devido à empreitada a decorrer, a procissão diverge para a direita após sair da ponte, num percurso de cerca de 100 metros pela rua Emídio Navarro – onde se prevê uma forte concentração de fiéis – e regresso à Portagem, para seguir pelas ruas da Baixa.

Não é possível estimar o número de participantes que hoje vão acompanhar o andor, embora Costa e Nora vá adiantando que deverá ser em linha com a edição de 2022, quando se registou uma menor adesão, na sequência da covid-19.

Certo é que vão participar a Liga dos Combatentes, o Exército e os Paraquedistas, entre centenas de devotos que terão uma atitude penitencial, no cumprimento das suas promessas, “num espírito profundo de oração e penitência”, exorta a Confraria da Rainha Santa.

Pode ler a notícia completa na edição impressa e digital do dia 11/07/2024 do DIÁRIO AS BEIRAS