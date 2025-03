Coimbra: Degradação na ESEC preocupa alunos

A Associação de Estudantes da Escola Superior de Educação de Coimbra (AEESEC), através de uma carta aberta enviada à comunicação social, explanou as suas preocupações com o estado das infraestrutura da escola, nomeadamente a cantina e os Polos I e II.

No documento, que assinala também o Dia Nacional do Estudante, a AE ESEC começa por dizer que, neste dia, não se celebra apenas “a condição de quem aprende, mas também reivindicamos o nosso papel como agentes de mudança na construção de um Ensino Superior mais justo, acessível e de qualidade. No entanto, ano após ano, as nossas vozes ecoam em corredores burocráticos sem que as mudanças tão urgentes e necessárias se concretizem”.

“Na ESEC, persistem problemas que não podem ser ignorados, seja a cantina com condições inadequadas para garantir um serviço digno e acessível, seja o campo de jogos que permanece sem requalificação, ou o estado deplorável dos Polo I e II”, refere o documento.

Na mesma nota, é descrito que “o polos I e II da ESEC encontra-se num estado crítico e inaceitável, com as suas infraestruturas degradadas a colocar em risco a segurança e o bem-estar dos estudantes e docentes”.

Pode ler a notícia completa na edição impressa do dia 25/03/2025 do DIÁRIO AS BEIRAS