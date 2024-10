Coimbra: Cooperativa do Mondego vai construir 12 novas habitações

A Cooperativa do Mondego anunciou a abertura do concurso para a construção de um novo prédio, com capacidade para 12 novas habitações, na urbanização de Vale São Miguel.

Este novo prédio será o primeiro construído ao fim de 22 anos de interregno, desde a última empreitada realizada pela cooperativa. O presidente da Cooperativa do Mondego, Adelino Besteiro, frisou que esta obra termina o projeto inicial para aquela urbanização.

“O projeto é a continuação do empreendimento de São Miguel, embora com linhas diferentes. O edifício vai ser situado no topo do empreendimento, no lote 7, que era o que faltava. “Nós precisámos de comprar o terreno que faltava, para ampliar o projeto”, disse ao DIÁRIO AS BEIRAS.

Habitações para a classe média

Este novo prédio, além de romper com a identidade estética da urbanização, vai também direcionar-se a outro público-alvo.

“Vai-se romper com a linha normal da cooperativa. Nós entendemos que a habitação social deve ser feita pelo Estado e pela autarquia portanto, a nossa cooperativa vai apontar para o segmento de mercado da classe média. É a primeira vez que os apartamentos vão ter garagens fechadas. A construção que se vai fazer é ao nível do que se faz hoje em dia, quer em materiais, quer em áreas”, afirmou Adelino Besteiro.

Esta nova construção foi ontem lançada, exatamente 49 anos depois da primeira comissão administrativa da cooperativa ter tomado posse. Em dia de festa, Adelino Besteiro salientou que as habitações serão mais baratas que os valores normais do mercado.

