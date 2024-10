Coimbra: Conservatório inaugura órgão de tubos “único” da cidade

O pequeno auditório do Conservatório de Música de Coimbra “agigantou-se” ontem com a inauguração do órgão de tubos, um sonho com algumas décadas.

“Pelo menos desde os anos 90 que há registos, em documentos, desse desejo de adquirir um órgão de tubos”, disse o diretor da Escola Artística do Conservatório de Música, António Devesa. Por essa razão – acrescentou –, o momento de ontem “foi especial”.

“O que é certo é que os planetas alinharam-se e o “querer muito” fez com que o sonho se cumprisse”, afirmou.

Datado de 1957, o instrumento foi comprado em segunda mão a uma igreja evangélica na Alemanha (na cidade de Trossingen), por 20 mil euros, um valor muito abaixo dos cerca de 300 mil que, em média, custa um órgão de tubos novo.

A este investimento, acresceram cerca de 19 mil euros para desmontar, transportar e voltar a montar o órgão de tubos no Conservatório.

Por essa razão, António Devesa não deixou de reconhecer o apoio da Câmara Municipal de Coimbra (que concedeu um apoio de 10 mil euros) e da Junta de Freguesia dos Olivais.

Esta “viagem” contou também com a ajuda da associação de pais que, em parceria com a Codança – Associação Cultural e de forma espontânea, realizou uma campanha de “crowdfunding” para aquisição do órgão de tubos.

Esta aquisição irá permitir “uma aprendizagem mais completa aos alunos, na medida em que permite todo o repertório que existe em órgão, desde o século XVII, passando pelo Romântico e até à atualidade, o que o torna num órgão de tubos “único” e o “mais completo da cidade”, afirmou o responsável.

