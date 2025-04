Coimbra: Concerto Inédito de tributo a Carlos Paredes no 51.º aniversário do 25 de Abril

A Câmara de Coimbra junta as comemorações do centenário de Carlos Paredes ao 51.º aniversário do 25 de Abril com um concerto inédito de Stereossauro na Praça do Comércio.

O espetáculo, denominado “Paredes de Abril”, foi concebido pelo DJ e produtor português em resposta a um desafio da Câmara Municipal de Coimbra de criar uma homenagem a Carlos Paredes e junta em palco vários artistas.

O evento tem entrada livre e acontece às 18:00 do dia 25 de abril.