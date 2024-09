Coimbra: Cidade já dispõe de 22 roteiros temáticos

Desde março – altura em que o município aproveitou a presença na Bolsa de Turismo de Lisboa (BTL) para anunciar a criação de três novos roteiros –, que a oferta de percursos temáticos duplicou: há meio ano eram 11; atualmente são já 22. Com estes roteiros, e através de uma aplicação de utilização intuitiva, é possível descobrir a cidade em “diferentes perspetivas”.

Ontem, no dia em que se comemorou o Dia Mundial do Turismo, foi dado a conhecer o “Roteiro Santo António e Mártires de Marrocos: A Presença Franciscana em Coimbra”.

Foram várias as ordens religiosas se instalaram na cidade, incluindo a Ordem de S. Francisco de Assis, que, em 1219, se recolheu no ermitério dos Olivais. A comunidade expandiu-se, “mandando construir o novo Convento de S. Francisco da Ponte, mais tarde abandonado devido às frequentes inundações, e substituído em 1602” por um novo convento no sopé da colina de Santa Clara. Ora, é precisamente na margem esquerda que se dá início a este percurso. “A fundação do Mosteiro de Santa Clara, da ordem franciscana feminina, influenciou grandemente a margem esquerda da cidade, denominada Santa Clara, devido à presença das clarissas”, pode ler-se no roteiro.

Os Cinco Mártires de Marrocos, cujas relíquias chegaram à cidade em procissão pela Igreja de Santa Justa (Terreiro da Erva), repousam hoje no Mosteiro de Santa Cruz. A devoção” popular pelos mártires, deu origem a um ritual peculiar, que remonta ao século XVI: a Procissão dos Nus, hoje reavivada”.

Inspirado por estes Mártires, Fernando de Bulhões, Cónego Regrante de Santo Agostinho, ingressou na Ordem Franciscana, adotando o nome de António. Foi canonizado em 1232 como Santo António de Pádua.

