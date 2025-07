Coimbra: Cidade eterniza legado do rei Ataces com busto no Parque Manuel Braga

Foi ontem inaugurado no Parque Manuel Braga o busto do Rei Ataces (também designado por Addak ou Addacus), marido da princesa Cindazunda, uma figura histórica ligada a Coimbra que une a cidade, o povo Alano e Ossétia, uma região que se situa no Cáucaso na fronteira entre a Europa e a Ásia.

O executivo aprovou, na reunião de câmara de dia 13 de janeiro, uma proposta, da Divisão de Cultura, relativa à aceitação da doação por parte do russo Vladislav Khablie. Da autoria do escultor Taimuraz Kazbekovitch Zangiev, o busto tem um valor atribuído de 40 mil euros.

Vladislav Khabliev é um empresário e filantropo osseta que reside há algum tempo em Portugal (Cascais). Numa das suas passagens por Coimbra viu uma estátua da Cindazunda e achou “injusto” que o Rei Ataces não tivesse nenhuma. Por essa razão decidiu doar uma peça de homenagem ao município e propor a colocação na cidade.

