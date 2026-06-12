Ana Abrunhosa quer rua da Sofia só com transporte público ainda este ano

Jornalista Trabalha no Diário As Beiras desde o final de 2021. Escreve na editoria de Coimbra. Também o...

A rua da Sofia, na Baixa de Coimbra, poderá ficar sem trânsito de automóveis ainda este ano. Essa é, pelo menos, a vontade da presidente da Câmara Municipal de Coimbra, Ana Abrunhosa.

Num texto de opinião assinado no jornal Diário de Notícias, a autarca prometeu “uma intervenção profunda na rua da Sofia” nas próximas semanas e frisou que retirar os automóveis particulares daquela rua é uma ambição para este ano.

“Fechar a (rua da) Sofia ao trânsito automóvel em 2026, mantendo só o transporte público num sentido, pode parecer um transtorno, mas é o oposto. Queremos devolver a rua às pessoas: alargar passeios, esplanadas, fazer acontecer mais conversas”, pode ler-se.

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