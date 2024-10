Coimbra: “Capas e capinhas” da AAC vai ter 2.ª edição em 2025

A iniciativa dos estudantes da Universidade de Coimbra em organizarem uma semana inteira de atividades – destinadas a alunos do 1.º ciclo, para mostrar o que é a vida do ensino superior – vai repetir-se no início do próximo ano letivo.

A direção-geral da AAC garantiu ontem que as atividades da 1.ª edição do “Capas e Capinhas” – que decorreu há cerca de um mês – terá uma 2.ª edição, com o objetivo de “tornar a iniciativa numa tradição anual que inspire e aproxime cada vez mais as crianças ao mundo académico de Coimbra”.

A instituição liderada por Renato Daniel registou a presença de 1.500 alunos, com idades entre cinco e dez anos, de duas dezenas de escolas, que “invadiram” o Campo de Santa Cruz “aproximando as gerações mais novas ao espírito académico da Universidade de Coimbra, proporcionando-lhes a oportunidade única, e gratuita, de viver um dia como verdadeiros estudantes universitários”.

Cidade em miniatura

O evento transformou o Campo de Santa Cruz numa verdadeira “cidade em miniatura”. Durante a semana foram oferecidas cerca de 40 atividades educativas, recreativas e culturais, promovidas pelos núcleos de estudantes, secções desportivas, culturais e sociocientíficas, e organismos autónomos da AAC.

Foram atividades para estimular a criatividadee, sobretudo, “plantar a semente do sonho de, um dia, serem estudantes na Universidade de Coimbra”.

24 colaboradores

A comissão organizadora foi composta por 24 pessoas, que asseguraram que todas as atividades decorressem de forma segura e bem estruturada. Além disso, houve o apoio de 300 voluntários dedicados.

O “Capas e Capinhas” foi coorganizado pela direção-geral da AAC, com o apoio da Câmara Municipal de Coimbra, da Universidade de Coimbra e da União de Freguesias de Coimbra. .

