Um diagnóstico de cancro é sempre avassalador. Mas, se ao longo dos últimos anos as pessoas parecem estar mais preocupadas com a doença, “há também uma perceção de maior esperança”, referiu Sónia Silva, psicóloga clínica da Unidade de Psico-Oncologia da Liga Portuguesa Contra o Cancro (LPCC).

Foi, precisamente, a esperança que, no passado sábado, “pintou” as ruas de Coimbra, em mais uma edição da caminhada “Pequenos Passos, Grandes Gestos” – iniciativa que, à mesma hora, decorria também nas cidades de Aveiro, Castelo Branco, Covilhã, Guarda, Leiria e Viseu.

Promovido pelo Movimento Vencer e Viver do Núcleo Regional do Centro da LPCC, o evento – que partiu da Praça da República em direção ao Parque Verde do Mondego -, decorreu âmbito do “Outubro Rosa”, mês de prevenção do cancro da mama.

Nesta 15.ª edição, registou-se um aumento do número de participantes, de todas as idades, que quiseram alertar para a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do cancro da mama.

