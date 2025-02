Coimbra alarga videovigilância para 55 câmaras na Baixa e junto ao Parque Verde

A Câmara de Coimbra vai adicionar 38 câmaras ao seu sistema de videovigilância, que ficará com um total de 55, que serão instaladas na Baixa da cidade e junto ao Parque Verde e ponte Pedro e Inês.

A Câmara de Coimbra vai investir 450 mil euros no alargamento do sistema de videovigilância da cidade, depois de um “longo processo”, que envolveu PSP, Ministério da Administração Interna (MAI) e Comissão Nacional de Proteção de Dados (CNPD), informou hoje a autarquia, em nota de imprensa enviada à agência Lusa.

Na quarta-feira, a ministra da Administração Interna, Margarida Blasco, afirmou que o sistema de videovigilância na cidade de Coimbra tinha sido alargado e passaria a dispor de um total de 49 câmaras.

Na nota de imprensa enviada hoje, o município de Coimbra esclareceu que se mantém a junção de 38 câmaras, mas com a revisão do modelo em seis câmaras, em que a autarquia pretendia que pudessem ter a funcionalidade de leitura automática de matrículas.

Sem autorização da CNPD para a leitura das matrículas por parte dessas seis câmaras, estas serão igualmente integradas no sistema de videovigilância, mas sem essa funcionalidade que estava prevista no projeto.

As câmaras serão instaladas nas áreas onde é registada maior criminalidade, de acordo com os dados estatísticos do Comando da PSP de Coimbra, incidindo maioritariamente na Baixa da cidade, abrangendo toda a área do projeto “@Baixa Coimbra”, financiado em 1,2 milhões de euros pelo Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), no âmbito dos Bairros Comerciais Digitais.

Além da Baixa, o alargamento do sistema de videovigilância irá também “abranger as margens do rio Mondego, em zonas que têm sido alvo de ações de vandalismo e que agora vão ser vigiadas pelo Comando Distrital da PSP”, acrescentou o município.

Contactada pela agência Lusa, fonte oficial da autarquia esclareceu que as câmaras estarão instaladas junto ao Parque Verde e à ponte pedonal Pedro e Inês, local onde o presidente do município, José Manuel Silva, já tinha defendido a presença de videovigilância face aos atos de vandalismo que ali eram registados, sobretudo na estrutura de vidro que adorna a ponte.

Em dezembro, José Manuel Silva tinha considerado o alargamento da videovigilância como um passo fundamental para a segurança da Baixa.