Coimbra: A Francesinha é um festival junto ao rio

A 4.º edição do Festival de Francesinhas chega hoje ao parque Manuel Braga, onde permanecerá durante 10 dias.

Até 11 de maio, será possível provar as iguarias de quatro restaurantes “especialistas”: Alfândega do Douro, Alicantina, Santa Francesinha e Cufra, todos da cidade do Porto (sendo que este último tem um estabelecimento aberto em Coimbra).

“Estes festivais gastronómicos temáticos têm vindo a afirmar-se como um dos momentos mais saborosos e dinâmicos de Coimbra”, referiu o presidente da Câmara de Coimbra, José Manuel Silva, na apresentação da iniciativa.

Os apreciadores têm, assim, a oportunidade, durante o festival de provar diversas francesinhas, desde a tradicional, feita em forno a lenha, à vegan e à moda antiga, com os preços a variarem entre os 11 e os 13 euros. As bebidas são pagas à parte.

