Coimbra: 13 mil pessoas viajaram no metrobus

O número total de passageiros que utilizaram o metrobus nas 144 viagens – em ambos os sentidos, realizadas na ação de demonstração do fim de semana em Coimbra – terá ascendido a 13 mil pessoas, adiantou uma fonte do Metro Mondego.

Representou cerca de dois-terços da capacidade total disponibilizada, atendendo a que a lotação de cada veículo é de 136 passageiros, 54 dos quais sentados.

A experiência foi gratuita, de forma a avaliar a a eficiência do sistema, num trajeto de 10 estações, entre o Vale das Flores e a Portagem.

