Cobertura do estádio do Nogueirense “arrancada” pela força do vento

A estrutura metálica de cobertura do Estádio de Santo António, da Associação Desportiva Nogueirense (ADN), em Nogueira do Cravo, no concelho de Oliveira do Hospital, foi ontem arrancada pelo vento que se faz sentir um pouco por todo o país.

Segundo foi possível apurar, a estrutura que inclui a cobertura da bancada principal do estádio “tombou” para o lado de fora, no momento em que a equipa sénior se encontrava para iniciar o treino.

A estrutura caiu em cima de, pelo menos, três carros, mas não há feridos ou vitimas a registar.

A zona envolvente ao Estádio de Santo António ficou sem luz.

Segundo o site da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, foram mobilizados, às 20H55, dois operacionais e um meio para o local.

Notícia em atualização