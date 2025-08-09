Classificar azulejos do Mandarim como bem de interesse municipal em discussão

O painel de azulejos do bar Mandarim vai ser monumento de interesse municipal.

Essa é a intenção do executivo municipal depois de ontem ter sido publicado em Diário da República o anuncio de abertura do procedimento de classificação de monumento de interesse municipal do Painel de azulejos, de autoria de Vasco Berardo, existente no edifício do antigo Café-Restaurante Mandarim, na praça da República.

Com a abertura deste procedimento, abre também o período de consulta pública, que terá a duração de 30 dias úteis, contados a partir da publicação do presente aviso. Durante este período, todos os interessados poderão apresentar, por escrito, as suas sugestões, informações ou reclamações, através de requerimento no prazo acima referido, no atendimento ao público da Câmara Municipal de Coimbra.

