O Hospital Distrital da Figueira da Foz (HDFF) já realizou mais de 500 próteses da anca minimamente invasivas, incluindo procedimentos bilaterais – intervenção cirúrgica às duas ancas na mesma operação – desde 2020, avança nota enviada ontem ao DIÁRIO AS BEIRAS pela Unidade Local de Saúde do Baixo Mondego.

Para além da quantidade, a qualidade, a inovação e a eficiência da técnica aplicada estão também a despertar interesse noutros hospitais do país do Serviço Nacional de Saúde (SNS).

A propósito do interesse dos serviços de ortopedia de outras unidades hospitalares, o Hospital Distrital da Figueira da Foz recebeu recentemente a visita de um ortopedista do Hospital Garcia de Orta (integra a Unidade Local de Saúde de Almada/Seixal), que assistiu a uma cirurgia conduzida pelo colega da Figueira da Foz Francisco Alpoim, com a finalidade de replicar a técnica no seu Serviço de Ortopedia.

