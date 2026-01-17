diario as beiras
Figueira da Foz

Cirurgia à anca no HDFF desperta interesse nacional

16 de janeiro de 2026 às 10 h34
1 comentário(s)
DR

O Hospital Distrital da Figueira da Foz (HDFF) já realizou mais de 500 próteses da anca minimamente invasivas, incluindo procedimentos bilaterais – intervenção cirúrgica às duas ancas na mesma operação – desde 2020, avança nota enviada ontem ao DIÁRIO AS BEIRAS pela Unidade Local de Saúde do Baixo Mondego.
Para além da quantidade, a qualidade, a inovação e a eficiência da técnica aplicada estão também a despertar interesse noutros hospitais do país do Serviço Nacional de Saúde (SNS).
A propósito do interesse dos serviços de ortopedia de outras unidades hospitalares, o Hospital Distrital da Figueira da Foz recebeu recentemente a visita de um ortopedista do Hospital Garcia de Orta (integra a Unidade Local de Saúde de Almada/Seixal), que assistiu a uma cirurgia conduzida pelo colega da Figueira da Foz Francisco Alpoim, com a finalidade de replicar a técnica no seu Serviço de Ortopedia.

Notícia completa nas edições impressa e digital do DIÁRIO AS BEIRAS assinaturas@asbeiras.pt

Autoria de:

Jot'Alves

1 Comentário

  1. D.Biscais diz:
    17 de Janeiro, 2026 às 2:04

    Fui operada pelo dr. Francisco, que quando fui à 1ªconsulta, nunca o tinha visto antes
    Foi uma simpatia e a operação acho que correu muito bem.
    Tive um precalce de início mas por não seguir recomendações do médico, o que com um ralhete, se resolveu fácil e rapidamente.
    Obrigado Dr. Francisco

    Responder

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

18 de janeiro

Projeções das televisões apontam para abstenção entre 35,6% e os 43%
18 de janeiro

Presidenciais: Afluência supera últimas eleições com 45,51% dos eleitores a votar até às 16:00
18 de janeiro

André Pestana defende participação no ato eleitoral
18 de janeiro

Gouveia e Melo antecipa eleições marcantes e menor abstenção

Figueira da Foz

Figueira da Foz
16 de janeiro às 10h34

Cirurgia à anca no HDFF desperta interesse nacional

1 comentário(s)
Figueira da Foz
15 de janeiro às 16h47

Figueira da Foz: Ambiente ordenou suspensão de trabalhos portuários no rio Mondego até abril

0 comentário(s)
Figueira da Foz
15 de janeiro às 11h44

“5as de Leitura” com João de Melo na Figueira da Foz

0 comentário(s)