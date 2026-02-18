Mais de uma dezena de filmes de temática ambiental são exibidos entre quinta e sexta-feira no Teatro Académico Gil Vicente (TAGV), em Coimbra, no âmbito de uma extensão do CineEco – Festival Internacional de Cinema Ambiental da Serra da Estrela.

A seleção inclui cinema documental e animação, de autores nacionais internacionais, que refletem sobre a biodiversidade, identidade, transformações do território e crise climática, anuncia o TAGV.

Com esta extensão de dois dias, com entrada livre, pretende-se lançar “um olhar multicultural das várias cinematografias mundiais”.

