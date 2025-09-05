diario as beiras
Desporto

Cinco contratações e o regresso de Krassimir no basquetebol da Académica

05 de setembro às 12 h22
A equipa de basquetebol da Académica anunciou ontem a contratação de cinco caras novas e o regresso de Krassimir Pereira em vésperas do começo da época 2025/2026, que marca o regresso dos estudantes à Proliga, segundo escalão nacional.
Alexandre Naia e Diogo Monteiro, ambos ex-Galitos, Manuel Sampaio (ex-Lusitânia) e os americanos Jalil Myers e Manir Waller foram os jogadores anunciados ontem como reforços do clube academista.
“Qualidade, intensidade e ambição não vão faltar, mas isto é só o início”, afirma a Académica em comunicado.
Nas últimas horas, a equipa, agora orientada por António Barata, confirmou a vinda de Krassimir Pereira. “Depois de uma época sem jogar, o Krassimir regressa à Académica, clube onde esteve durante 10 épocas. Referência pela sua liderança, capacidade de luta e força no jogo interior, volta a vestir o preto e branco com a mesma ambição de sempre”, diz o clube.
Ao nível das renovações, já foram confirmados Nuno Brito, Tiago Mota, Bernardo Morais, António Cortesão, Miguel Costa e Miguel Silva.

A Académica, recorde-se, inicia o campeonato a 4 de outubro, na Figueira da Foz, no dérbi frente ao Ginásio e termina a 1.ª volta em casa frente ao Sampaense, a 15 de novembro. O primeiro jogo em casa está marcado para dia 11 de outubro, frente ao Illiabum.

Autoria de:

Afonso Pereira Bastos

