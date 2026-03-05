Um grupo de cientistas, coordenados pela Universidade de Coimbra (UC) e pela Universidade de Lund (Suécia), reprogramou pela primeira vez em laboratório um tipo de célula do sistema imunitário que atua na primeira linha da defesa tumoral.

Trata-se da recriação, através de reprogramação celular, das células Natural Killer (NK), no âmbito de uma investigação liderada pelo Centro de Neurociências e Biologia Celular da UC (CNC-UC), integrado no Centro de Inovação em Biomedicina e Biotecnologia (CiBB), e pela instituição de ensino superior sueca.

Esta reprogramação foi possível graças à criação de uma plataforma, “que vai auxiliar os cientistas em processos de mapeamento e reprogramação de células imunitárias”, revelou hoje a UC, num comunicado enviado à agência Lusa.

Pode ler mais informação na edição impressa e digital de amanhã (06/03/2026) do DIÁRIO AS BEIRAS