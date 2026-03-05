diario as beiras
Coimbra

Cientistas reprogramam pela primeira vez um tipo de células antitumorais

05 de março de 2026 às 10 h20
0 comentário(s)
DR

Um grupo de cientistas, coordenados pela Universidade de Coimbra (UC) e pela Universidade de Lund (Suécia), reprogramou pela primeira vez em laboratório um tipo de célula do sistema imunitário que atua na primeira linha da defesa tumoral.

Trata-se da recriação, através de reprogramação celular, das células Natural Killer (NK), no âmbito de uma investigação liderada pelo Centro de Neurociências e Biologia Celular da UC (CNC-UC), integrado no Centro de Inovação em Biomedicina e Biotecnologia (CiBB), e pela instituição de ensino superior sueca.

Esta reprogramação foi possível graças à criação de uma plataforma, “que vai auxiliar os cientistas em processos de mapeamento e reprogramação de células imunitárias”, revelou hoje a UC, num comunicado enviado à agência Lusa.

Pode ler mais informação na edição impressa e digital de amanhã (06/03/2026) do DIÁRIO AS BEIRAS

Autoria de:

Agência Lusa

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

05 de março

Óbito/António Lobo Antunes: PR homenageia escritor com grande-colar da Ordem de Camões
05 de março

Óbito/António Lobo Antunes: Governo aprova um dia de luto nacional que será cumprido no sábado
05 de março

Utentes com paralisia cerebral fazem flores para a Queima
05 de março

Povoamento de pinheiro-bravo com oito hectares plantado em Cantanhede

Coimbra

Coimbra
05 de março às 11h37

Utentes com paralisia cerebral fazem flores para a Queima

0 comentário(s)
Agir/ NegóciosCoimbra
05 de março às 11h32

Loja LEGO abre no Forum Coimbra a 14 de março

0 comentário(s)
Coimbra
05 de março às 10h24

Fragilidade financeira e desafios do campus marcam tomada de posse na ESAC

0 comentário(s)