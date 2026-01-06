Coimbra
Cientistas de Coimbra desenvolvem molécula inovadora para tratamento do cancro
DR
Um grupo de investigadores da Universidade de Coimbra desenvolveu uma molécula inovadora que poderá representar um avanço significativo no tratamento de tumores sólidos através de Terapia Fotodinâmica, divulgou hoje a instituição.
A molécula foi desenvolvida por uma equipa do Departamento de Química da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra (FCTUC), em colaboração com a empresa Luzitin SA.
Segundo a instituição, o desenvolvimento de medicamentos eficazes contra tumores sólidos enfrenta dois grandes desafios: a acumulação seletiva do fármaco no tumor e a sua capacidade de infiltração para alcançar todas as células tumorais.
