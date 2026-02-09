diario as beiras
Ciclismo: Cantanhede Cycling domina Taça de Portugal

09 de fevereiro de 2026 às 09 h27
Os atletas da equipa Cantanhede Cycling / Vesam dominaram a Taça de Portugal / Troféu Joaquim Cerca, para juniores, cadetes e juvenis, que decorreu, sábado, no Velódromo Nacional de Sangalhos, em Anadia.

Em foco voltou a estar o cadete Bruno Nogueira, que no final de janeiro, na mesma pista de Sangalhos, se sagrou campeão nacional de todas as disciplinas em prova, no seu escalão.

Desta vez, Bruno Nogueira só não triunfou no Scratch, disciplina em que ficou na segunda posição. Contudo, a prova foi ganha pelo colega de equipa Guilherme Laranjeira. Também nas femininas a equipa de Cantanhede se destacou, com a vitória da juvenil Lara Silva na prova de Quilómetro, da qual é campeã nacional. Todos estão no comando no ranking da Taça nestas disciplinas.

Paulo Marques

