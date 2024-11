China e Brasil aprofundam cooperação

O Presidente Xi Jinping, participou ontem (dia 20) numa conferência de imprensa com o Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, no Palácio da Alvorada, residência oficial do presidente brasileiro, em Brasília.

Na ocasião, Xi Jinping referiu:

“Cinco anos passados, volto a pisar nesta ‘terra de amor e de esperança’. Desta vez recebi, na véspera da partida, múltiplas cartas de amigos de diferentes setores da sociedade brasileira. Fiquei muito tocado ao ver como o povo brasileiro valoriza e espera de uma amizade aprofundada com a China. Agora mesmo, mantive com o Presidente Lula uma reunião cordial, amistosa e frutífera. Fizemos uma retrospectiva do desenvolvimento das relações China-Brasil ao longo dos 50 anos. Coincidimos em que este relacionamento se encontra no melhor período da História, possui uma projeção global, estratégica e de longo prazo cada vez mais destacada, e tem oferecido um exemplo de avanço de mãos dadas, solidariedade e cooperação entre grandes países em desenvolvimento”.

E continuou:

“Chegámos a novos consensos estratégicos sobre o futuro desenvolvimento das relações China-Brasil. Entre outras, as mais importantes decisões são: a elevação das relações bilaterais à Comunidade de Futuro Compartilhado China-Brasil por um Mundo mais Justo e um Planeta mais Sustentável, e o estabelecimento de sinergias entre a Iniciativa ‘Uma Faixa, Uma Rota’ e as estratégias de desenvolvimento do Brasil. No contexto da evolução acelerada da configuração internacional, tudo isto demonstra a determinação da China e do Brasil, dois grandes países em desenvolvimento, de identificar, responder e aproveitar as mudanças. E isso ajudará, com certeza, as relações China-Brasil a levar adiante o que herdámos do passado e arrancar os próximos ‘50 anos dourados’, bem como estabelecer exemplo de união e autofortalecimento para os países do Sul Global e dar nova contribuição ao aumento de representação e voz dos países em desenvolvimento na governança global”.

Aprofundamento da cooperação em áreas prioritárias

Xi salientou depois:

“Concordámos em aprofundar constantemente a confiança estratégica mútua, e continuar com os apoios mútuos firmes nas questões vitais como soberania, segurança e interesses de desenvolvimento, para promover o desenvolvimento de alta qualidade dos nossos países. Sendo dois grandes países em desenvolvimento nos hemisférios leste e oeste, a China e o Brasil devem assumir proativamente a grande responsabilidade histórica de induzir a salvaguarda dos interesses comuns dos países do Sul Global e de promover uma ordem internacional mais justa e equitativa.

Decidimos juntos apresentar um bom estabelecimento de sinergias entre as estratégias de desenvolvimento dos nossos países. Vamos aprofundar a cooperação em áreas prioritárias como economia e comércio, finanças, ciência e tecnologia, infraestrutura e proteção ambiental e reforçar cooperação em áreas emergentes como transição energética, economia digital, inteligência artificial e mineração verde. Com a vontade de não deixar nenhuma hora desperdiçada, vamos trabalhar para que a cooperação prática seja mais profunda e concreta e contribua para a aceleração da modernização da China e do Brasil”.

O Presidente chinês disse a seguir:

“É também consenso nosso que a China e o Brasil continuem a estreitar a colaboração nos foros multilaterais como ONU, G20 e BRICS, enfrentando juntos fome e pobreza, conflitos regionais, mudanças climáticas, segurança cibernética, entre outros desafios tradicionais ou não tradicionais da segurança, e dando nova contribuição China-Brasil para a paz e o desenvolvimento do mundo. O próximo ano marca o 10º aniversário do funcionamento oficial do Fórum China-CELAC (Comunidade de Estados Latino-Americanos e das Caraíbas). A China gostaria de trabalhar juntamente com o Brasil e com os demais países da América Latina e Caraíbas, para elevar a novos patamares a cooperação entre a China e a região”.

Guerra na Ucrânia e em Gaza

O Presidente Xi Jinping destacou ainda que, no momento, o mundo está longe de ser tranquilo: “Ainda há várias regiões que estão a sofrer guerras, conflitos, turbulências e insegurança. A Humanidade é uma comunidade de segurança indivisível. Só quando abraçarmos a visão de segurança comum, abrangente, cooperativa e sustentável, podemos trilhar um caminho de segurança universal. A China e o Brasil emitiram Entendimentos Comuns sobre uma Resolução Política para a Crise na Ucrânia, e criaram juntos o Grupo de Amigos da Paz sobre a crise na Ucrânia junto com os outros países do Sul Global. Devemos reunir mais vozes que advogam a paz e procuram viabilizar uma solução política para a crise na Ucrânia. Estamos profundamente preocupados com a proliferação constante do conflito em Gaza. Apelamos para cessar-fogo imediato, implementação da solução de dois Estados, e esforços incessantes para solução abrangente, justa e duradoura da questão da Palestina. Tanto a China como o Brasil têm tradição e responsabilidade de preconizar a justiça e a moral. A China está disposta a trabalhar com o Brasil para substanciar constantemente a Comunidade de Futuro Compartilhado China-Brasil e defender firmemente o verdadeiro multilateralismo. Juntos, vamos emitir a voz alta da nova era de querer desenvolvimento, cooperação e justiça, em vez de pobreza, confronto e hegemonia, e vamos construir um mundo melhor”.

Lula destaca interesses convergentes

O Presidente Lula deu calorosas boas-vindas à visita do Presidente Xi Jinping, e apontou que “o Brasil e a China, apesar da distância geográfica, têm valores e ideias convergentes, interesses comuns amplos e amizade profunda e sólida”. E ACRESCENTOU:

“A cooperação entre os nossos dois países tem significado estratégico e projeção global. A China é o mais importante parceiro comercial e de investimento do Brasil, e as empresas chinesas que estão a operar no Brasil promovem vigorosamente o desenvolvimento económico e social do Brasil. Eu e o Presidente Xi Jinping decidimos anunciar a elevação das relações bilaterais para a Comunidade de Futuro Compartilhado Brasil-China por um Mundo mais Justo e um Planeta mais Sustentável, e estabelecer sinergias entre as estratégias de desenvolvimento do Brasil e a Iniciativa ‘Uma Faixa, Uma Rota’, com foco na ampliação e aprofundamento da cooperação em áreas como desenvolvimento sustentável, infraestruturas, finanças, transição energética, aeroespacial, e elevar o relacionamento entre os dois países para novos patamares”.

Lula da Silva sublinhou ainda:

“O Brasil e a China têm posições altamente alinhadas nas questões importantes de desenvolvimento e segurança internacionais. Agradeço o grande apoio da parte chinesa aos trabalhos do Brasil na sua presidência do G20. A China foi um parceiro desde a primeira hora na Aliança Global contra a Fome e a Pobreza. Vamos estreitar ainda mais a nossa comunicação e colaboração nos foros internacionais como ONU, G20 e BRICS, advogar conjuntamente a reforma da governança global e formar um sistema internacional mais justo, democrático, equitativo e sustentável, e promover a solução pacífica das questões candentes. A visita do Presidente Xi Jinping já abriu um novo capítulo histórico do relacionamento entre o Brasil e a China”.

