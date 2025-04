Cerca de 200.000 pessoas no funeral do Papa Francisco

Cerca de 200.000 pessoas estão a assistir ao funeral do Papa Francisco na Praça de São Pedro e na avenida que lhe dá acesso, em Roma, informou hoje o Vaticano.

A praça, com capacidade para 40.000 pessoas, atingiu a sua capacidade máxima e as autoridades reencaminharam a multidão de fiéis para as imediações, onde foram colocados ecrãs gigantes para acompanhar a cerimónia, indicou a agência EFE.

Segundo a polícia italiana, cerca de 150.000 pessoas estavam a assistir ao funeral, das quais perto de 50.000 na Praça de São Pedro e o resto a concentrar-se à volta da praça.

As exéquias do Papa Francisco começaram pelas 09:00 de Lisboa (10:00 em Roma) e são presididas pelo decano do colégio cardinalício, Giovanni Batistta Re.

O Papa Francisco morreu na segunda-feira aos 88 anos, após 12 anos de pontificado.