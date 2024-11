Centro de Coimbra da IBM “estará totalmente operacional” em 2025

O centro de inovação da IBM de Coimbra “é na área de inteligência artificial e de computação quântica” e já arrancou.

“Ainda não estamos na nossa localização final, mas queremos crescer largamente. A nossa perspetiva é termos cerca de 150 trabalhadores, mas também dizíamos isso em Tomar e depois ficamos com 300”, referiu à Lusa o presidente da IBM Portugal, Ricardo Martinho.

No primeiro semestre de 2025, o centro de inovação de Coimbra “estará totalmente operacional”, disse.

Sobre se pretende abrir mais algum centro de inovação em Portugal, Ricardo Martinho referiu que, “para já”, pretende ter o de Coimbra a funcionar “na íntegra” e “tirar o máximo partido”.

Mas “sim, queria abrir mais centros, mas não temos ainda nenhuma ideia em concreto”, prosseguiu. Questionado se a IA impulsionou o negócio da IBM Portugal, o gestor é perentório: “Sem dúvida”.

“Deu-nos um ‘boost’ no negócio, não só projetos diretos, mas indiretos também, porque nós agora incluímos inteligência artificial em tudo o que produzimos”, rematou.

