Centro de Arte Contemporânea de Coimbra inaugura exposição “O Rumor da Imagem”

O Centro de Arte Contemporânea de Coimbra (CACC) inaugura no sábado a exposição “O Rumor da Imagem”, que põe em diálogo a coleção de arte do Estado com a coleção Alberto Caetano, afirmou hoje a Câmara Municipal.

A exposição, que estará patente até 26 de janeiro de 2025, junta obras da coleção Alberto Caetano com a Coleção de Arte Contemporânea do Estado, tendo como título “O Rumor da Imagem”, numa referência a um poema de Luís Quintais, referiu o município, em nota de imprensa enviada à agência Lusa.

Entre os artistas presentes, estarão obras de António Dacosta, Ana Jota, Jorge Molder, Luísa Costa Pereira, Pedro Cabrita Reis, Rosa Almeida e Rui Chafes.

“À semelhança das últimas exposições, esta mostra reafirma o trabalho do município de colocar em relação coleções privadas com a coleção do Estado”, salientou a Câmara de Coimbra.

Segundo o curador da exposição, José Maçãs de Carvalho, “muitas das obras em jogo aproximam-se pelas formas circulares que ora se transformam em emaranhados e labirintos, ora se transfiguram em abrigos e contentores para, às vezes, evocarem traços da memória da casa”.

A exposição pode ser visitada de terça a sexta-feira, entre as 10:00 e as 18:00, e aos sábados e domingos, entre as 10:00 e as 13:00 e as 14:00 e as 18:00.

O bilhete geral tem um custo de três euros.