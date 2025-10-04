diario as beiras
Centenas reclamam em Lisboa libertação de portugueses da flotilha

04 de outubro às 16 h51
Algumas centenas de pessoas estão concentradas na praça Martim Moniz, em Lisboa, para desfilarem na manifestação pela libertação dos quatro cidadãos portugueses que participaram na flotilha humanitária Global Sumud.

Com bandeiras da Palestina, cartazes onde se lê “Palestina livre” e muitos keffiyehs de várias cores, os populares, que procuram uma sombra nesta praça de Lisboa, enquanto não começa o desfile até ao Rossio, vão gritando palavras de ordem pela “Palestina Livre”.

Os manifestantes retomam igualmente o ‘slogan’ histórico no original em inglês “From the river to the sea, Palestine will be free” (“Desde o rio até ao mar, a Palestina será livre”).

“Somos todos antifascistas” é outra das palavras de ordem da manifestação que às 15:47 começou a descer a Praça do Martim Moniz rumo ao Rissio.

Em declarações à agência Lusa, a antiga coordenadora do Bloco de Esquerda Catarina Martins, eurodeputada e candidata à Presidência da República, presente na manifestação, disse que se desconhece ainda quando regressam a Portugal os quatro tripulantes

