CCDR Centro financia Beira Serra para recuperar infraestruturas municipais afetadas pelos incêndios

Os municípios de Arganil, Tábua e Oliveira do Hospital assinaram, ontem, no auditório da CCDR Centro, os contratos de auxílio financeiro, ao abrigo do Fundo de Emergência Municipal e do Território, para a reposição e reparação de infraestruturas e equipamentos públicos municipais de suporte às populações destruídos pelos incêndios rurais de setembro de 2024.

O programa não é comparticipado a 100%. As autarquias terão de suportar 15% do financiamento. O pacote global é de pouco mais de 14 milhões de euros.

A Câmara Municipal de Tábua vai receber 482.049, 91 euros, cujo valor de candidatura é de 567.117, 54 euros.

Em declarações ao DIÁRIO AS BEIRAS, o presidente da Câmara Municipal de Tábua, Ricardo Cruz, revela que o valor será aplicado nas freguesias de Midões, Póvoa de Midões e Tábua e será para ajudar a recuperar as estradas, os caminhos agrícolas e uma zona de lazer na freguesia de Póvoa de Midões.

