Um casal de juristas de Coimbra defende o aumento dos apoios sociais às famílias de crianças com doença oncológica, que são confrontadas diariamente com dificuldades de vária ordem, e mais financiamento para a investigação.

Num documento elaborado em coautoria com a Associação Acreditar, a que a agência Lusa teve acesso, Rui Miguel Claro e a esposa Ana Luísa Santos, pais de uma criança com cancro, alertam que os apoios sociais estão desfasados da realidade de quem todos os dias cuida de crianças e jovens com doença oncológica.

