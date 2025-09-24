diario as beiras
Coimbra

Casal de juristas de Coimbra defende mais apoios às famílias de crianças com cancro

24 de setembro às 17 h59
DR

Um casal de juristas de Coimbra defende o aumento dos apoios sociais às famílias de crianças com doença oncológica, que são confrontadas diariamente com dificuldades de vária ordem, e mais financiamento para a investigação.

Num documento elaborado em coautoria com a Associação Acreditar, a que a agência Lusa teve acesso, Rui Miguel Claro e a esposa Ana Luísa Santos, pais de uma criança com cancro, alertam que os apoios sociais estão desfasados da realidade de quem todos os dias cuida de crianças e jovens com doença oncológica.

Pode ler mais informação na edição de amanhã (25/09/2025) do DIÁRIO AS BEIRAS

Autoria de:

Agência Lusa

