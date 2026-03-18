diario as beiras
Coimbra

Carro e camião do lixo colidem junto ao Alma Shopping

18 de março de 2026 às 18 h04
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DR

Um veículo ligeiro e um camião de recolha de lixo da empresa SUMA colidiram, hoje, na confluência entre a Rua D. Manuel I (Escola Superior de Educação de Coimbra) e a Rua General Humberto Delgado  (de acesso ao Alma Shopping), em Coimbra.

Segundo o que o DIÁRIO AS BEIRAS apurou não há feridos, registando-se danos materiais nas viaturas. O acidente causou longas filas de trânsito no acesso a esta artéria da cidade.

A PSP esteve no local a tomar conta da ocorrência.

Autoria de:

Daniel Filipe Pereira

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