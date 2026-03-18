Um veículo ligeiro e um camião de recolha de lixo da empresa SUMA colidiram, hoje, na confluência entre a Rua D. Manuel I (Escola Superior de Educação de Coimbra) e a Rua General Humberto Delgado (de acesso ao Alma Shopping), em Coimbra.

Segundo o que o DIÁRIO AS BEIRAS apurou não há feridos, registando-se danos materiais nas viaturas. O acidente causou longas filas de trânsito no acesso a esta artéria da cidade.

A PSP esteve no local a tomar conta da ocorrência.