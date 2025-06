Carro despista-se contra duas árvores e faz dois feridos em Condeixa-a-Nova

Uma mulher de 75 anos ficou ontem gravemente ferida após um despiste de uma viatura ligeira contra duas árvores, na localidade de Presa, em Condeixa-a-Nova. O acompanhante do sexo masculino, de 76 anos, também sofreu ferimentos, mas ligeiros.

O alerta para a ocorrência foi às 15H58. De acordo com o comandante dos Bombeiros de Soure (primeira corporação mobilizada para a ocorrência), João Paulo Contente, “a mulher ficou mesmo encarcerada”.

“Procedemos ao desencarceramento da vítima que apresentava ferimentos graves. Os dois feridos foram transportados de seguida para os Hospitais da Universidade de Coimbra”, apontou.

Pode ler a notícia completa na edição impressa e digital do dia 10/06/2025 do DIÁRIO AS BEIRAS