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Cantanhede vai ser capital mundial da ginástica aeróbica

25 de março de 2026 às 11 h09
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Circuito mundial arranca, no domingo, dia 29 de março, no Pavilhão “Os Marialvas”

Cantanhede volta a ser capital mundial da Ginástica Aeróbica. Entre os dias 27 e 29 de março, o Pavilhão “Os Marialvas” recebe mais de uma centena de ginastas para aquela que será a primeira prova do circuito mundial da disciplina.

Em competição são esperados 108 ginastas em representação de 17 federações – Austrália, Azerbaijão, Brasil, Chéquia, China, Egito, Espanha, Finlândia, França, Grã-Bretanha, Grécia, Hungria, Itália, México, Peru, Portugal, Ucrânia – e um grupo de Atletas Individuais Neutros (AIN2).

Portugal apresenta-se com uma equipa mais reduzida que o habitual mas, ainda assim, com nomes sonantes na disciplina. A nível individual, a seleção nacional contará com Rui Cansado e Tiago Pinheiro do lado masculino e com Nádia Almeida no feminino. Já nos pares mistos teremos a dupla de Manuel Resende e Matilde Cymbron e de Tiago Pinheiro e Nádia Almeida.

 

Mais informação na edição de hoje do DIÁRIO AS BEIRAS

Autoria de:

paulo marques

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