Os estabelecimentos escolares do concelho de Cantanhede registaram um aumento do número de alunos no presente ano letivo, dando continuidade à tendência de crescimento registada nos últimos anos. Os 1.º e 2.º ciclos do ensino básico foram os que tiveram um maior aumento, com 56 alunos cada.

Neste ano letivo 2025 /2026, a população escolar total integrada em todos os estabelecimentos de ensino (público e privado) do concelho de Cantanhede totaliza 4.518 alunos (do ensino pré-escolar ao secundário), mais 144 face ao ano anterior. A esta população acrescem 514 crianças inseridas nas creches – onde também se registou um ligeiro aumento.

Maior crescimento no ensino público

Relativamente à distribuição dos alunos por estabelecimentos de ensino, o maior crescimento está no ensino público (que concentra 80% da população escolar), com um acréscimo de 111 alunos face ao ano letivo transato.

Pode ler a notícia completa na edição impressa e digital de hoje (05/11/2025) do DIÁRIO AS BEIRAS