O Museu Load ZX Spectrum, em Cantanhede, foi reconhecido, pelo Ministério da Cultura, como projeto de “Interesse Cultural”.

O despacho, assinado pela Ministra da Cultura, Juventude e Desporto, Margarida Balseiro Lopes, permite que o espaço museológico possa “beneficiar do Regime de Mecenato Cultural, que prevê vantagens fiscais para empresas e particulares que apoiem as suas atividades”.

“Este reconhecimento reforça a relevância do trabalho desenvolvido pelo Museu LOAD ZX na preservação e divulgação da história da informática, valorizando as suas atividades museológicas”, destaca também a Câmara de Cantanhede.

