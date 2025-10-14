diario as beiras
Cantanhede

Cantanhede: Museu Load ZX Spectrum com Interesse Cultural

14 de outubro às 08 h45
0 comentário(s)
loadzx.com

O Museu Load ZX Spectrum, em Cantanhede, foi reconhecido, pelo Ministério da Cultura, como projeto de “Interesse Cultural”.

O despacho, assinado pela Ministra da Cultura, Juventude e Desporto, Margarida Balseiro Lopes, permite que o espaço museológico possa “beneficiar do Regime de Mecenato Cultural, que prevê vantagens fiscais para empresas e particulares que apoiem as suas atividades”.

“Este reconhecimento reforça a relevância do trabalho desenvolvido pelo Museu LOAD ZX na preservação e divulgação da história da informática, valorizando as suas atividades museológicas”, destaca também a Câmara de Cantanhede.

Pode ler a notícia completa na edição impressa e digital de hoje (14/10/2025) do DIÁRIO AS BEIRAS

Autoria de:

Emanuel Pereira

