Cantanhede mantém taxas de IMI e da derrama para 2026

24 de novembro às 12 h27
A Câmara Municipal de Cantanhede aprovou, por maioria, na última reunião de executivo, manter as taxas do Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI) e da derrama para 2026.

Segundo a nota, a autarquia liderada por Helena Teodósio (PSD) mantém o IMI em 0,38%, “assim como a aplicação do designado IMI Familiar para os agregados familiares com dependentes a cargo, que prevê a redução em função do agregado familiar e que se vai manter nos 30 euros nas famílias com um dependente, nos 70 euros com dois dependentes e nos 140 euros com três ou mais dependentes”.

“Ao manter a taxa fixa de IMI em 0,38% (quando a taxa máxima admitida por lei é de 0,45%), a Câmara Municipal de Cantanhede está a abdicar de uma receita anual na ordem de 1,2 milhões de euros”, sublinha a nota de imprensa.

| Pode ler a notícia na integra na edição de hoje do DIÁRIO AS BEIRAS

