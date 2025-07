Cantanhede: Cine-concerto na Praia da Tocha na quinta-feira

A Praia da Tocha, no concelho de Cantanhede, no distrito de Coimbra, acolhe a próxima sessão das “IV Clássicas” na quinta-feira, às 21:30, no Largo da Fonte.

“Desta feita, o programa consistirá num cine-concerto e um foto-concerto, numa organização do Cineclube Gândara Bairrada/Lúcia Lima Associação Cultural em parceria com o Município de Cantanhede”, adiantou a organização.

Na sessão, é apresentado o cine-concerto da longa-metragem “Marinheiro de Encomenda” (1928) de Buster Keaton, com a interpretação da banda sonora original criada pelos músicos Francisco Freire, Thomas Fresco e Duarte Ramos.

De seguida, é apresentado o foto-concerto “Dança Gândara Fiction” pelos músicos Sylvain Barreto e Vasco Faim com “projeções visuais de Vasco Espinhal Otero a partir de fotografias antigas de lugares e pessoas do concelho de Cantanhede, visualizadas com efeitos visuais de estética futurista”, acrescentou.